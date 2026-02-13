Amigos e familiares prestam homenagem a jovem morto em acidente de moto

Amigos e familiares de Íkaro Luiz Oliveira Dias, de 25 anos, morto em um acidente nessa quinta-feira(12), na serra de Piedade de Caratinga, prestaram uma homenagem durante o cortejo fúnebre até o Cemitério São João Batista, em Caratinga.

O ACIDENTE

O grave acidente foi registrado na manhã dessa quinta-feira (12) terminou com a morte de um motociclista na BR-474, na altura do KM 157, no município de Caratinga. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e envolveu quatro veículos.

De acordo com as informações repassadas no local, o condutor de um veículo Fiat Elba seguia no sentido Caratinga e realizava a manobra para entrar no Condomínio das Cachoeiras quando foi atingido lateralmente por uma motocicleta que descia de Piedade de Caratinga para Caratinga.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, caiu ao solo e foi arrastado pela pista, vindo a colidir frontalmente com outro veículo que trafegava no sentido contrário, de Caratinga para Ipanema. A vítima foi identificada como Ikaro Luiz Oliveira Dias, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a segunda colisão, um quarto veículo — outra motocicleta que seguia atrás do automóvel no sentido Caratinga/Ipanema — também se envolveu no acidente. O condutor perdeu o controle ao tentar desviar do sinistro e caiu ao solo. Ele sofreu pequenas escoriações no braço, mas dispensou atendimento médico.

Os condutores dos dois automóveis e da motocicleta realizaram o teste de alcoolemia, e nenhum apresentou vestígios de ingestão de álcool. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, todos os veículos estavam com a documentação regular.