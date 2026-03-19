Acusados de tentativa de homicídio serão julgados em Inhapim; crime motivado por desavenças políticas

Serão levados a julgamento dois acusados, pronunciados pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Um terceiro corréu teve a punibilidade extinta em razão de falecimento.
Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 21 de outubro de 2012, por volta da 1h00min, no centro de Dom Cavati/MG. Os acusados, motivados por desavenças de natureza política, perseguiram a vítima, que tentou fugir inicialmente de bicicleta e depois a pé. Durante a perseguição, a vítima foi cercada e violentamente agredida com capacete, pedaços de madeira e chutes, principalmente na cabeça, chegando a desmaiar.
Mesmo caída, a vítima continuou a ser atacada até que vizinhos intervieram, fazendo com que os agressores fugissem. Ela foi socorrida em estado grave e permaneceu internada por 39 dias, sofrendo traumatismo craniano severo e sequelas permanentes, incluindo paralisia de membro superior, comprometimento dos movimentos e déficit cognitivo significativo.
O Ministério Público aponta que o crime foi praticado por motivo fútil, relacionado a divergências políticas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atacada por vários agressores de forma violenta e inesperada. A morte não se consumou devido à intervenção de terceiros e ao socorro prestado.
O julgamento será realizado no Fórum da Comarca de Inhapim, com início previsto para as 8h00min.
MPMG