Acusados de tentativa de homicídio serão julgados em Inhapim; crime motivado por desavenças políticas

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim realizará, na próxima segunda-feira, dia 23 de março de 2026, às 8h00min, sessão de julgamento na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais. A acusação será conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Serão levados a julgamento dois acusados, pronunciados pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Um terceiro corréu teve a punibilidade extinta em razão de falecimento.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 21 de outubro de 2012, por volta da 1h00min, no centro de Dom Cavati/MG. Os acusados, motivados por desavenças de natureza política, perseguiram a vítima, que tentou fugir inicialmente de bicicleta e depois a pé. Durante a perseguição, a vítima foi cercada e violentamente agredida com capacete, pedaços de madeira e chutes, principalmente na cabeça, chegando a desmaiar.

Mesmo caída, a vítima continuou a ser atacada até que vizinhos intervieram, fazendo com que os agressores fugissem. Ela foi socorrida em estado grave e permaneceu internada por 39 dias, sofrendo traumatismo craniano severo e sequelas permanentes, incluindo paralisia de membro superior, comprometimento dos movimentos e déficit cognitivo significativo.

O Ministério Público aponta que o crime foi praticado por motivo fútil, relacionado a divergências políticas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atacada por vários agressores de forma violenta e inesperada. A morte não se consumou devido à intervenção de terceiros e ao socorro prestado.

O julgamento será realizado no Fórum da Comarca de Inhapim, com início previsto para as 8h00min.

MPMG