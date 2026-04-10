Ações da PM resultam na apreensão de adolescente e prisão de jovem por tráfico na região

CARATINGA/UBAPORANGA – Duas ocorrências registradas entre a tarde de quarta-feira (8) e a madrugada desta quinta-feira (9) resultaram na apreensão de um adolescente e na prisão de um jovem por envolvimento com o tráfico de drogas em cidades da região.

Caratinga

Em Caratinga, no bairro Santo Antônio, um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado em atitude suspeita durante patrulhamento. Ao perceber a presença policial, ele tentou dispensar um objeto, sendo imediatamente abordado.

Durante a abordagem, o menor confessou que estava comercializando entorpecentes. Com ele, foram localizadas oito buchas e sete tabletes de maconha, além de R$ 150 em dinheiro. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ubaporanga

Já em Ubaporanga, na madrugada desta quinta-feira (9), um jovem de 20 anos foi preso após ser identificado em meio a uma movimentação típica de tráfico de drogas. Ao notar a presença policial, ele também tentou se desfazer de um objeto, mas foi abordado em seguida.

Durante as buscas, foram encontradas cinco pedras de substância semelhante a crack, R$ 20 em dinheiro e um aparelho celular. O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Conforme a PM, as ocorrências reforçam a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região.