Acidente na serra do Córrego dos Bias

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado(21), na serra do Córrego dos Bias, estrada de acesso ao presídio de Caratinga.
De acordo com informações, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção ao passar pelo trecho, vindo a colidir contra um barracão às margens da via. Após o impacto, o carro capotou.
Apesar da gravidade do acidente, o condutor não sofreu ferimentos e saiu ileso.
Após o ocorrido, um guincho foi acionado pelo próprio motorista, que providenciou a retirada do veículo do local.
A ocorrência resultou apenas em danos materiais.