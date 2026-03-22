Acidente na BR-464, em Piedade de Caratinga

Acidente na BR-464, em Piedade de Caratinga

No início da noite deste sábado, um acidente foi registrado no quilômetro 160 da BR-474, na Serra da Piedade. A colisão envolveu um veículo Gol e uma motocicleta. Segundo informações, o motociclista bateu na traseira do carro que saía de uma residência local. O sargento Duarte, da PoRodoviária Estadual, conversou com a imprensa sobre o ocorrido e destacou que o motociclista sofreu ferimentos na perna e recebeu atendimento da equipe do SAMU. A rodovia foi parcialmente sinalizada para garantir a segurança dos envolvidos e de outros motoristas.