Acidente na BR-381 deixa carro ‘partido ao meio’ e três mortos

Batida envolveu carro e caminhão na altura do bairro Bom Destino, em Santa Luzia

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou três pessoas mortas na BR-381, na altura do quilômetro 438, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A batida aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (20/2).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram frontalmente e, na sequência, o caminhão saiu da pista, parando em uma área de vegetação. Com o impacto da batida, o automóvel foi partido ao meio e ficou totalmente destruído.

Conforme a PRF, três pessoas que estavam no veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. A idade das vítimas ainda não foi divulgada.

Equipes da PRF e da concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, estão no local. O trânsito na via flui com lentidão.

Fonte: O Tempo