Acidente fatal em São Sebastião do Anta

Na noite desta quarta-feira (18), um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rodovia LMG-823, no trecho conhecido como “Curva da Ferradura”, em São Sebastião do Anta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe de Inhapim chegou ao local por volta das 21h40, encontrando o automóvel sobre a pista e a motocicleta fora da via. O condutor da moto já havia sido socorrido pela ambulância do município.

Posteriormente, a equipe da Polícia Militar Rodoviária assumiu a ocorrência.

O acidente foi uma colisão transversal envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Segundo apurado, o carro seguia no sentido São Domingos das Dores a São Sebastião do Anta, quando atingiu a lateral da motocicleta, que tentava atravessar a rodovia ao sair de uma igreja localizada às margens da via.

Testemunhas relataram que o motociclista atravessava a pista empurrando a moto no momento da colisão. Uma familiar da vítima confirmou que o procedimento era habitual, atravessando primeiro a pé para depois embarcar na motocicleta.

O condutor do carro afirmou que a motocicleta estava com iluminação apagada e que não conseguiu evitar o impacto, mesmo após tentar frear.

A vítima, Calisto Garcia de Mattos, de 69 anos, chegou a ser socorrida com vida e encaminhada em direção a Caratinga, porém não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado nas proximidades de São Domingos das Dores.

Ainda conforme a polícia, o motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,18 mg de álcool por litro de ar alveolar, configurando infração de trânsito. Ele apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão por homicídio doloso na direção de veículo automotor, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos necessários. A via possui limite de 60 km/h e apresentava sinalização em mau estado de conservação no momento do acidente.