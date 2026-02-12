Motociclista morre em grave acidente na BR-474, em Caratinga

Colisão envolveu quatro veículos no km 157 da rodovia, no trecho entre Caratinga e Piedade

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (12) terminou com a morte de um motociclista na BR-474, na altura do quilômetro 157, no município de Caratinga. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e envolveu quatro veículos.

De acordo com as informações repassadas no local, o condutor de um veículo Fiat Elba seguia no sentido Caratinga e realizava a manobra para entrar no Condomínio das Cachoeiras quando foi atingido lateralmente por uma motocicleta que descia de Piedade de Caratinga para Caratinga.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, caiu ao solo e foi arrastado pela pista, vindo a colidir frontalmente com outro veículo que trafegava no sentido contrário, de Caratinga para Ipanema. A vítima foi identificada como Ícaro Luiz, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a segunda colisão, um quarto veículo — outra motocicleta que seguia atrás do automóvel no sentido Caratinga/Ipanema — também se envolveu no acidente. O condutor perdeu o controle ao tentar desviar do sinistro e caiu ao solo. Ele sofreu pequenas escoriações no braço, mas dispensou atendimento médico.

Os condutores dos dois automóveis e de uma das motocicletas realizaram o teste de alcoolemia, e nenhum apresentou vestígios de ingestão de álcool. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, todos os veículos estavam com a documentação regular.

Alerta para o trecho

O sargento Duarte, da Polícia Militar Rodoviária, destacou que o trecho entre Caratinga e Piedade de Caratinga concentra a maioria dos acidentes registrados na rodovia.

“É uma rodovia com cerca de 160 quilômetros de extensão, sendo que praticamente 90% dos sinistros ocorrem no trecho entre Caratinga e Piedade de Caratinga. É um trecho de serra, sem acostamento. Pedimos aos condutores, especialmente motociclistas, que redobrem a atenção e reduzam a velocidade”, alertou.

A Polícia Militar reforça o pedido para que motoristas e motociclistas que trafegam diariamente pela BR-474 adotem uma postura defensiva, respeitando os limites de velocidade e as condições da via, a fim de evitar novas tragédias.