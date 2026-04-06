62º BPM promove encontro com a imprensa para fortalecer diálogo e transparência

CARATINGA – O 62º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais realizou, na tarde desta segunda-feira (6), um encontro com profissionais e veículos de comunicação da região. O evento aconteceu na sede da unidade, no bairro Manoel Ribeiro Sobrinho, e reuniu representantes da imprensa local para um café de relacionamento com o comando da corporação.

A iniciativa teve como principal objetivo estreitar laços institucionais, promover o diálogo e reforçar a parceria entre a Polícia Militar de Minas Gerais e os meios de comunicação. O encontro foi conduzido pelo comandante do batalhão, tenente-coronel Fernando de Souza Noia Gonçalves, que destacou a relevância da imprensa no trabalho preventivo e na construção de uma sociedade mais segura.

Segundo o comandante, a proposta foi criar um momento de proximidade. “Nós fizemos esse convite a todos os profissionais de imprensa da área do 62º Batalhão, especialmente de Caratinga, para aproximar a Polícia Militar da imprensa, tomar um café juntos e compartilhar esse momento”, afirmou.

Durante a conversa, o tenente-coronel ressaltou o papel estratégico da comunicação na segurança pública. “A imprensa, para a Polícia Militar, é extremamente importante. É um braço forte da instituição e contribui de maneira responsável para a prevenção criminal, ajudando na redução dos nossos indicadores, a partir do momento em que informa e leva à comunidade a percepção de segurança”, pontuou.

Ele também elogiou a relação já existente com os veículos locais. “A parceria com a imprensa em Caratinga é maravilhosa. Sempre que a Polícia Militar aciona, é muito bem atendida. Temos fortalecido nossos canais de comunicação e melhorado os fluxos de informação”, disse.

Ainda de acordo com o comandante, a expectativa é de que o relacionamento continue evoluindo. “Esperamos que, para a imprensa, também esteja sendo proveitoso, com acesso facilitado às informações, sempre com responsabilidade, para que possamos manter a comunidade bem informada e entregar uma comunicação de qualidade”, completou.

Conforme o participantes, o encontro reforça a importância da atuação conjunta entre imprensa e forças de segurança, especialmente no combate à desinformação e na promoção da conscientização da população quanto ao respeito às normas e à segurança coletiva.