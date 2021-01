Polícia Rodoviária Federal cobrará licenciamento veicular de 2020

CARATINGA – A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal começará a cobrar o licenciamento veicular de 2020. Segundo o inspetor Luiz Tarcízio, como o ano passado foi bastante atípico e houve algumas mudanças em virtude da pandemia, não foi possível as pessoas atenderem a legislação, o que já muda em 2021.

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Segundo o inspetor Tarcízio a partir desse ano, o licenciamento será eletrônico. “A pessoa não receberá em casa o documento verdinho, que é o CRLV, então ela deverá entrar no site do Detran e baixar”, orientou.

O documento de 2020 será cobrado conforme o final da placa. Os carros com placas de final 1 a 5, a partir do dia 1º de fevereiro deverão estar licenciados, ou seja, documento de 2020. E no dia 1º de março, as placas de final 6,7,8,9 e zero também devem estar com o licenciamento em dia. “Não é obrigatório portar o CRLV, caso o condutor do veículo baixe o aplicativo que se chama ‘carteira digital’ que disponibiliza a CNH (Carteira Nacional de Habilitação” e o documento do veículo”.

Quem não estiver com o licenciamento em dia estará sujeito a multa e remoção do veículo. Para não correr o risco de ficar sem o documento a pessoa pode entrar no site do Detran e imprimir. “É importante imprimir o documento e deixar guardado, porque se o veículo for abordado onde não tem sinal de internet, e o motorista não tiver o licenciamento em mãos ele será apreendido”.

E para quem não tiver o documento a multa é de R$ 195,00 e o proprietário do veículo perde cinco pontos na carteira.

VEÍCULOS NOVOS

O inspetor Luiz Tarcízio também deixou um alerta para as pessoas que compraram veículo zero quilômetro e ainda estão transitando sem as placas. “Quem comprou veículo zero entre os dias 19 de fevereiro e 30 de novembro de 2020, tem até 31 desse mês para regularizar a situação. No entanto, os veículos novos comprados a partir do dia 1º de dezembro de 2020, o prazo é de apenas 15 dias para fazer o licenciamento. Nesse período o carro só pode transitar na cidade onde foi comprado, e essa informação vem na nota fiscal, caso passe desse período, o veículos será removido”, explicou Tarcízio.