Polícia ratifica flagrante de homem que arremessou cachorro pela janela em Juiz de Fora

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão de um homem, de 35 anos, suspeito de arremessar um cachorro pela janela de um prédio, na última sexta-feira (16/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo a corporação, o homem já possui passagem na polícia, inclusive já teve alguns problemas relacionados com brigas e flagrante ratificado, em abril, por dano.

Em relação à investigação de maus-tratos, a apuração está adiantada e algumas testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação acerca da motivação do crime. A principal seria uma briga que o suspeito teve em casa com a mãe dele e, durante essa briga, acabou arremessando o cachorro pela janela, que seria da genitora.

Ele pode responder pelo crime de maus-tratos a animais com o resultado morte e a pena pode chegar a mais de cinco anos de prisão.

