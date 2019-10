Polícia procura por suspeitos de homicídio no Salatiel

CARATINGA – A Polícia Militar procura por Walafy Niggennaber Deoclecio, 20 anos, e um menor de 16 anos, suspeitos de cometerem homicídio contra Giancarlo Rodrigues Rosa, 35, acontecido na noite desta segunda-feira (28), na rua Padre Vigilato, bairro Salatiel.

De acordo com o tenente Jefferson, as pessoas ligaram para a polícia dizendo que o indivíduo teria sido alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Giancarlo, que era bastante conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas, foi socorrido pelos bombeiros militares, mas já deu entrada sem vida no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. De acordo com laudo médico, Giancarlo apresentava um orifício de entrada proveniente de disparo de arma de fogo nas costas.

“Foi apurado preliminarmente que dois indivíduos com armas em punho chegaram ao local e efetuaram alguns disparos em direção à vítima, um deles atingiu acidentalmente uma pessoa que passava pelo local, que não tem participação no crime e Giancarlo tentou fugir, mas foi alcançado pelos autores que efetuaram outros disparos resultando na morte da vítima”, disse o tenente Jefferson.

O motivo do crime teria sido desavenças com relação ao controle do tráfico de drogas no bairro Salatiel. “A Polícia Militar já vem acompanhando esses indivíduos envolvidos nessa desavença, inclusive a vítima do homicídio já recebeu diversas visitas de prevenção ativa, já solicitamos intervenção junto ao Ministério Público e poder judiciário em relação à mandado de busca e apreensão para residência dele e de seus desafetos, e fomos prontamente atendidos. A vítima chegou a se mudar para o Vale do Aço em função desses desentendimentos, mas resolveu voltar e foi assassinado”, informou o tenente.

Giancarlo já tinha sido vítima de homicídio tentado, e, segundo a polícia, cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas e homicídio.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.