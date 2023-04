Polícia procura por foragidos do sistema prisional

As Polícias Civil e Militar de Ipanema e região seguem em busca de dois indivíduos foragidos do Sistema Prisional

Max Antônio Dias de Carvalho fugiu após ser escoltado até Ipanema para o velório do irmão. Já Júlio Coutinho da Silva

cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, e após danificar o equipamento, é suspeito de participação em dois homicídios ocorridos no mês de março.

Ambos foragidos possuem antecedentes por crimes violentos, e enquanto estiverem em fuga, são um risco para a sociedade.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos indivíduos pode ser repassada de forma anônima através do 190 e 181.