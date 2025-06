Polícia procura por autores de homicídio no bairro Aparecida

CARATINGA (MG) – Um segundo homicídio consumado foi registrado nessa quinta-feira (19). Dessa vez na Rua Adolfo de Matos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Alexandre Jones da Silva ,26 anos, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm. Os autores do crime, dois indivíduos não identificados em uma motocicleta preta de baixa cilindrada, seguem foragidos.

Segundo a Polícia Militar, o Centro de Operações recebeu denúncia de disparos de arma de fogo naquela região. No local, a equipe policial encontrou a vítima caída ao solo, sem sinais vitais, cercada por moradores visivelmente abalados. Havia uma grande poça de sangue próxima ao corpo. A área foi isolada e a perícia técnica foi acionada.

As informações preliminares apontam que a vítima estava sozinha na via pública quando foi surpreendida pelos autores, que efetuaram diversos disparos. Após o ataque, a dupla fugiu do local pela Rua Padre Raul Mota.

O perito criminal constatou múltiplas perfurações por projéteis de calibre 9mm no corpo da vítima, nos membros inferiores, superiores, tronco e cabeça. Estojos, chumbos e jaquetas de munições foram recolhidos na cena do crime. O corpo foi liberado ao Serviço Funerário. Os pertences encontrados com a vítima foram entregues à família.

Durante o levantamento, moradores próximos evitaram prestar depoimento. Uma denúncia posterior informou que um veículo que passava pela rua no momento do crime foi atingido por ao menos três disparos, nenhum ocupante se feriu, mas o motorista deixou o local antes da chegada da PM e não foi mais encontrados.

As diligências seguem em curso para identificar e prender os responsáveis pelo homicídio. Até o momento, ninguém foi detido.