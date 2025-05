Polícia procura autor de homicídio em Ponte do Silva

ESPERA FELIZ — Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira (26) no bairro João Clara, em Espera Feliz. A vítima, um homem de 27 anos, foi encontrada morta na via pública, com dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações apuradas no local, o autor do crime, de 32 anos, fugiu antes da chegada da Polícia Militar. Segundo relatos, os dois homens eram conhecidos e teriam se desentendido por conta de uma entrega de drogas. Durante a discussão, o suspeito sacou a arma e efetuou os disparos que atingiram a vítima.

Conforme o registro policial, ambos possuíam passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e outros antecedentes criminais.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos de praxe. Em seguida, o corpo foi liberado para os serviços funerários.

A Polícia Militar iniciou imediatamente operações de cerco e bloqueio, além de diligências em pontos estratégicos, e segue em rastreamento na tentativa de localizar o autor.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelos telefones 190 ou 181, o Disque Denúncia Unificado.