Polícia prende um dos criminosos que ateou fogo em ônibus na MG-10: ‘alta periculosidade’

Motorista conseguiu lembrar de características e vestimentas dos suspeitos que auxiliaram identificação

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou e prendeu, nessa segunda-feira (13 de agosto), um dos criminosos suspeitos de incendiarem um ônibus da linha 5715 (Gávea II / Terminal Morro Alto) na MG-10, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem tem 23 anos, é natural de São Paulo e foi considerado, pela corporação, como de “alta periculosidade pelo envolvimento em quadrilhas e/ou grande número de registros policiais e processos judiciais em andamento”.

O comparsa, identificado pelo vulgo “Belão”, de 34 anos, natural de BH, continua sendo procurado. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do coletivo foi crucial para a identificação dos suspeitos. O trabalhador conseguiu lembrar de características físicas dos homens e do tipo de roupa que estavam vestindo no momento que incendiaram o ônibus.

As informações dadas pelo motorista bateram com registros fotográficos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O órgão estava monitorando uma manutenção no ponto de ônibus na marginal do MG-10 e conseguiu flagrar a movimentação dos suspeitos antes do crime.

Tatuagem no rosto entregou suspeito

Os militares, então, utilizaram as provas para realizar buscas pelos criminosos. O mais novo, de 23, foi flagrado caminhando pelo bairro Morro Alto, em Vespasiano, com o rosto coberto por um capuz. A ação chamou atenção dos policiais, que fizeram a abordagem.

A tatuagem de cifrão ($) no rosto e o boné, o mesmo das imagens do DER, confirmaram o suspeito. Ainda, a camisa usada no momento do incêndio foi localizada na residência do preso.

Fogo em ônibus foi por ordem de detentos de Patrocínio

O jovem disse aos militares que apenas acompanhou o comparsa, “Belão”, no crime, mas que não teria sido ele quem ateou fogo no ônibus. Ele afirmou que participou da ação por ordem de detentos do presídio da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

O ônibus foi liberado para a empresa Saritur, que ficou responsável por recolher o veículo queimado.

Entenda: carta de revolta

O incêndio ocorreu na tarde desta segunda-feira (12). Um vídeo feito pela Polícia Militar anuncia que o ato seria uma reinvindicação contra o sistema penitenciário mineiro.

Conforme moradores da localidade, que preferiram o anonimato, antes de atear fogo no veículo, os criminosos deixaram com o condutor do coletivo uma carta com supostas reclamações a respeito do tratamento que é dado aos detentos nos presídios mineiros. O material também foi citado no boletim de ocorrência.

O que diz o Sintram?

“O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) confirma que na tarde da última segunda-feira, (12), um ônibus da linha 5715 Gávea II/Terminal Morro Alto, que pertence a uma de suas empresas associadas, foi vítima de vandalismo e pegou fogo no entroncamento da rodovia MG-424 com a rodovia MG-10, na altura da cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionados e chegaram ao local em poucos minutos. Não houve feridos já que tanto passageiros quanto motorista desembarcaram antes do veículo

começar a ser incendiado. Quem ainda permaneceu no local foi amparado e orientado.

O Sintram identificou os dois possíveis suspeitos de terem causado intencionalmente o incêndio e a informação foi repassada à Polícia Militar, que já prendeu um deles e está fazendo um trabalho de busca pelo outro.

O Sintram mais uma vez repudia os atos que, além de gerar prejuízos financeiros, causam, sobretudo, insegurança a usuários e trabalhadores do transporte metropolitano e atrapalham a mobilidade urbana”.

Fonte: O Tempo