Polícia Militar se reúne com representantes de supermercados e farmácias

Objetivo da reunião é evitar os pequenos furtos

CARATINGA – O comandante do policiamento do setor Centro de Caratinga, tenente Fábio, se reuniu com gerentes de supermercados e farmácias para repassar dicas de prevenção contra furtos nestes estabelecimentos.

Segundo o tenente Fábio, embora seja possível observar uma análise histórica de redução desde o ano de 2017 dessa modalidade de crime, na semana passada foi constatado que na semana passada houve uma quantidade de registros de furto fora do normal. “Então a gente quis aproveitar a oportunidade, ligar o sinal de alerta para que isso não continue ocorrendo. Na maioria dos casos o furto não é para saciar a fome, mas de objetos supérfluos, como chocolates”, informou o tenente.

Marcelo Vital Pereira de Sá, gerente do Irmão Supermercados, avaliou a reunião como um momento especial. “O supermercado hoje é um grande alvo de pequenos furtos, de menores, e de pessoas que usam bastante droga, que furtam para trocar em drogas. Foi um conteúdo muito importante repassado pela PM. A pandemia aumentou não apenas os furtos, mas pessoas pedindo na área central, a gente precisa do apoio do poder público para estar inibindo isso. É um trabalho social, precisamos do poder público interagindo com a PM e conosco para evitar esses problemas sociais que refletem em roubos, furtos e até intimidação a pessoas de idade. Mesmo tendo o segurança e várias câmeras, ainda acontece o problema”, disse o gerente.