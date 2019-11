Polícia Militar Rodoviária realiza a operação “Proclamação da República”

CARATINGA – O 3º pelotão de Polícia Militar Rodoviária realizará, a partir desta quinta-feira (14), até a meia-noite do domingo (17), a operação “Proclamação da República 2019”.

O 3º pelotão tem uma malha viária extensa, são mais de 800 quilômetros, abrangendo os municípios sedes que são Caratinga, Manhuaçu e Espera Feliz, e todo o entorno.

Segundo o tenente Marcos Arthuzo, nesse período todo efetivo será empregado durante 24 horas, com principal objetivo a redução de acidentes com vítimas fatais e feridas.

A Polícia Militar Rodoviária desencadeará operações como a “Lei Seca”, e outras em zonas quentes de infração de trânsito. “Vários acidentes acontecem por causa de infrações, sendo as principais a ultrapassagem em locais proibidos, uso imoderado de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, excesso de velocidade e uso de celular na condução de veículos”, destacou o tenente Marcos Arthuzo.

O trabalho será de caráter preventivo e se for preciso, será feita a repressão qualificada. “Estaremos diuturnamente nas rodovias para garantir às pessoas que querem pegar as estradas, que viajem com segurança”, acrescentou o militar.

O tenente acredita que o fluxo de veículos será maior na BR-458, que dá acesso a Ipatinga e na MG-329, estrada para Bom Jesus do Galho, que dá acesso à rodovia 262.

Antes de viajar a recomendação da polícia é que os motoristas façam a revisão de seus veículos, observando a mecânica, freios, pneus e faróis.