Polícia Militar Rodoviária inicia operação “Proclamação da República”

Motorista foi detido com cinco comprimidos de drogas sintéticas e cinco cigarros de maconha

CARATINGA – A Polícia Militar Rodoviária começou nessa sexta-feira(11) a operação “Proclamação da República”, que vai até o feriado do dia 15 de novembro, na próxima terça-feira.

De acordo com o tenente Arthuzo, nesse período serão executadas operações com foco na concentração de esforços com intuito de reduzir sinistros de trânsito com vítimas, principalmente fatais, que acarretam várias consequências para a família, além de ações repressivas no combate ao crime, como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, contrabandos, e outros que ocorram na rodovia, além dos crimes de trânsito. “Estaremos atuando também em zonas quentes de acidentes de trânsito, e zonas quentes de infrações de trânsito. Temos efetivo maciço empregado nesse período, com intuito de coibir essasações e prevenir sinistros de trânsito”, destacou o oficial da PM Rodoviária.

O terceiro pelotão abrange Caratinga, Manhuaçu e Espera Feliz, com as cidades do entorno, sendo uma malha viária de 800 quilômetros

APREENSÃO DE DROGAS

A operação começou no KM 1, da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, onde foi abordada uma caminhonete, o motorista submetido a busca pessoal, assim como vistoria no veículo, sendo localizados cinco comprimidos de drogas sintéticas e cinco cigarros de maconha. “O motorista alegou que não era dele, mas foi conduzido por tráfico de drogas, e por transportar material análogo a entorpecentes. O veículo foi apreendido”, explicou o tenente Arthuzo.