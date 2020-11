Polícia Militar Rodoviária divulga resultado da operação “Finados”

CARATINGA – Nesta terça-feira (3), o tenente Marcos Arthuzo da Polícia Militar Rodoviária divulgou o resultado da operação “Finados”.

A operação começou na última quinta-feira (28/10) e terminou nesta segunda-feira (2), sendo na área do 3º pelotão, que abrange 800 quilômetros de malha viária, passando pelas cidades de Caratinga, Manhuaçu e Espera Feliz.

O tenente Arthuzo informou que foram realizadas 76 operações, sendo 953 veículos fiscalizados e 1.123 pessoas abordadas, resultando em uma ocorrência com apreensão de arma de fogo na rodovia MG-329 em Bom Jesus do Galho, duas ocorrências por embriaguez, e quatro ocorrências relacionadas ao uso e tráfico de drogas.

Arthuzo lamentou o acidente que aconteceu numa rodovia estadual que corta o município de Ubaporanga. “Tivemos um acidente com vítima fatal, um acidente atípico, a equipe foi acionada para atender e soube pelos bombeiros voluntários que a vítima fazia controle de remédios controlados e no momento do acidente estava na pista de rolamento. Provavelmente o motorista não viu, mas estamos trabalhando para que ele seja identificado”, disse o militar.