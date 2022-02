Polícia Militar repassa dicas de segurança e de trânsito para volta às aulas

CARATINGA – Com a volta do período escolar, a Polícia Militar está repassando dicas de segurança em relação aos alunos e orientações com relação ao comportamento dos motoristas referente ao trânsito nos horários de começo e término das aulas.

A sargento Josilaine orientou que os pais de alunos e responsáveis não devem deixar as crianças irem sozinhas para a escola e ressalta que devem sempre estar acompanhadas na entrada e saída. “É importante sempre deixar a escola ciente do responsável que buscará as crianças, além dos pais. As crianças devem estar devidamente identificadas, uniforme é um exemplo muito bom disso, inclusive crachá com nome do responsável, endereço, telefone, para que possa facilitar a identificação caso essa criança se perca”, orientou a sargento.

Em relação ao trânsito, a sargento Josilaine também deixou algumas recomendações. “A gente vê que demanda cresce em relação ao trânsito, a infração de parar em fila dupla, é de natureza grave, e o condutor perde cinco pontos na carteira. Esse tipo de infração atrapalha muito as pessoas que estão deslocando para o trabalho, as próprias crianças que estão entrando ali no educandário, e até mesmo veículos de emergência que precisam utilizar aquela passagem ali está obstruída. Então é necessário que os pais e condutores de veículos escolares, prestem atenção, que parem no embarque e desembarque de passageiros apenas pelo tempo necessário para deixar os estudantes para não atrapalhar o fluxo de veículos”.

Com relação às vans escolares, a sargento explica que devem estar devidamente credenciadas, com todos os itens de segurança, pois serão fiscalizadas.