Polícia Militar reforça segurança para as Eleições 2024 em Minas

Planejamento de segurança da instituição para apoio ao TRE-MG contará com emprego de toda a tropa nos 853 municípios

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou nesta sexta-feira (4) a Operação Eleições 2024 em Minas Gerais. A operação consiste essencialmente no emprego maciço de toda a tropa da PMMG nas Eleições. Para reforçar a segurança dos eleitores nos municípios menores, cerca de 3 mil policiais militares, lotados nas grandes cidades, serão empregados nesses locais.

O planejamento da instituição iniciou há mais seis meses e ocorreu de forma articulada com diversos segmentos da segurança pública do estado e, principalmente, com a Justiça Eleitoral.

De acordo com o diretor de operações da Polícia Militar, coronel Ralfe Veiga de Oliveira, a Polícia Militar possui a missão constitucional de preservar a ordem pública e, nesse sentido, paralelamente às ações que são desenvolvidas rotineiramente pela PM, ocorrerão operações especificamente voltadas ao processo eleitoral, desde apoio na distribuição de urnas, escoltas e, principalmente, na garantia da segurança nos mais de 10 mil locais de votação que existem em Minas.

“Teremos policiamento pronto para agir preventivamente ou em caso de qualquer infração relacionada à legislação eleitoral”, afirmou o coronel.

Na capital mineira, o lançamento da operação Eleições 2024 aconteceu na sede do Comando de Missões Especiais (CME), da PM, localizado na região central, e contou com a presença do coordenador do Gabinete Integrado de Segurança das Eleições do TRE-MG, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga.

“Estamos aqui para prestigiar esse momento importante que marca o período eleitoral em que a Polícia Militar, que é uma parceira imprescindível para regularidade dos trabalhos, envia aos 853 municípios todo efetivo para dar cobertura aos mais de 16 milhões de eleitores”, destacou o desembargador.