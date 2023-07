Polícia Militar recupera veículo roubado em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Polícia Militar recupera veículo roubado.

Nesta quinta-feira, 27, a Polícia Militar recebeu informação dando conta que havia um veículo abandonado em uma estrada de lavoura, local de difícil acesso, no Córrego Alto Paraíso.

No local, constatou-se que o veículo era produto de roubo, ocorrido no último dia, 25, em Santana do Manhuaçu.

Devido ao local foi necessário apoio de uma retroescavadeira para para a remoção do veículo, que posteriormente foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran.