Polícia Militar recupera veículo clonado

Na noite dessa quinta-feira (12), uma operação de patrulhamento tático da Polícia Militar de Minas Gerais, conduzida pelo 62º Batalhão, resultou na apreensão de um veículo com sinais claros de adulteração e registro de furto em Caratinga. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima alertar sobre a circulação suspeita de um Fiat Strada de cor escura, que estaria usando uma placa aparentemente clonada. A equipe do Tático Móvel, com apoio estratégico dos motociclistas do Gepmor, iniciou imediatamente uma busca pela região indicada e localizou o automóvel nas proximidades da Praça Marta Carli.

No interior do veículo estavam dois jovens, ambos com 19 anos, que foram submetidos à busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, mas suas versões sobre a origem do carro se mostraram desconexas e contraditórias, o que aumentou ainda mais as suspeitas da equipe policial.

Na tentativa de verificar a autenticidade do automóvel, os policiais realizaram a checagem da placa informada e constataram que ela pertencia a um veículo registrado em nome de uma empresa localizada no estado de São Paulo. No entanto, ao escanear o QR Code presente na placa Mercosul, um dos mecanismos modernos de verificação e segurança veicular foi identificado que não existia qualquer dado vinculado àquele código. Essa ausência de informações no QR Code é um forte indicativo de clonagem, prática criminosa que tem se tornado cada vez mais comum e sofisticada, dificultando o trabalho de identificação por parte das autoridades. Com base nesse indício, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para oferecer suporte técnico à ocorrência. Os agentes especializados realizaram uma vistoria minuciosa, e a suspeita se confirmou: o número do motor não correspondia ao do veículo originalmente consultado nos sistemas oficiais. Essa discrepância evidenciou de forma clara que o carro era fruto de uma adulteração meticulosa, provavelmente para ser utilizado de maneira ilícita ou revendido de forma enganosa no mercado paralelo.

Diante dos fatos constatados e das evidências coletadas durante a operação, os policiais procederam com a remoção do veículo, que foi encaminhado para o pátio credenciado da cidade, onde passará por perícia técnica detalhada. Enquanto isso, os dois ocupantes foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde prestaram depoimento e ficarão à disposição da justiça para que sejam realizados os devidos esclarecimentos.