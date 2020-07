Polícia Militar recupera motos roubadas e apreende menor envolvido em assaltos

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (8), a Polícia Militar conseguiu apreender um menor de 17 anos, que participou dos dois assaltos a postos de combustíveis. Os militares ainda recuperaram duas motos roubadas. O menor foi encontrado na zona rural de Santa Bárbara do Leste.

Os crimes ocorreram na última terça-feira (7), sendo que o primeiro foi no Córrego do Retiro, zona rural de em Santa Rita de Minas, e depois os dois roubos aos postos de combustíveis em Santa Bárbara do Leste.

No primeiro crime, foi roubada uma motocicleta, quando a vítima deslocava pelo Córrego do Retiro foi abordada por dois indivíduos a pé, ambos armados, tendo um deles efetuado um disparo em sua direção.

Após o disparo, a vítima caiu ao solo, tendo os autores fugido sentido Córrego Quatro Encruzilhadas. A vítima foi atingida de raspão e passa bem.

Em seguida os autores e o menor infrator, utilizando da motocicleta roubada, de placa PVU-1317 e de outra que dispunham, assaltaram dois postos de combustíveis na cidade de Santa Barbara do Leste em sequência.

Enquanto dois autores rendiam as vítimas nos postos de combustíveis, um terceiro ficava mais afastado, dando cobertura.

Todos estavam armados, e foram roubados cerca de R$ 300,00 nos postos.

MENOR APREENDIDO E MOTOS RECUPERADAS

Durante rastreamento da Polícia Militar, o menor infrator foi apreendido em flagrante, e a motocicleta de placa PVU-1317 roubada, e utilizada nos demais assaltos, foi encontrada em uma lavoura de café.

Junto com essa moto, também foi recuperada outra motocicleta, de placa HLV-5794, furtada em Caratinga.

Foram apreendidos também os capacetes utilizados pelos autores.

Os outros assaltantes, armas e produtos roubados não tinham sido localizados até o final dessa edição.