Polícia Militar recupera moto roubada em estacionamento de faculdade

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto roubada no final da noite dessa terça-feira(16) em uma faculdade que fica na avenida Armando Alves da Silva.

A vítima contou que foi buscar a filha no centro universitário, e no momento em que saía do local, no estacionamento, antes de chegar à cancela próximo à avenida Professor Armando Alves da Silva, foi abordado por dois indivíduos os quais disseram as seguintes palavras: “entrega a moto senão você vai morrer”. Amedrontado, o pai da aluna deixou cair a motocicleta, tendo sido o veículo apanhado rapidamente pelos autores, os quais fugiram em alta velocidade em direção à BR-116.

A motocicleta possui baú onde estava uma mochila com materiais escolares e um aparelho celular.

As equipes de militares passaram a realizar rastreamento por toda a região, sendo alguns minutos após o fato, a motocicleta foi abordada em local próximo à cidade de Dom Cavati, sendo que os autores fugiram em direção a um rio.