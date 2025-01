Polícia Militar recupera moto roubada e apreende menor

CARATINGA – A Polícia Militar recuperou na noite desta terça-feira (28) uma moto e apreendeu um menor, 15 anos, envolvido com o roubo. A ocorrência teve início na avenida Catarina Cimini, centro, Caratinga, e finalizada na região da Portelinha.

A PM foi acionada para atendimento de um roubo consumado. De imediato, as equipes deslocaram para o local e, em contato com a vítima, ela relatou que estava no estabelecimento aguardando clientes, momento em que adentraram dois indivíduos, um deles de arma em punho, e anunciaram o assalto.

O mototaxista disse que um dos autores estava de blusa preta, calça azul, tênis com detalhes laranja, encapuzado e de posse de um revólver. Já o outro autor estava de bermuda clara e camisa preta, tendo ele ficado na porta do estabelecimento monitorando o local.

Segundo a vítima, eles exigiam dinheiro e após recolher certa quantia, pegaram a chave de uma das motos e fugiram sentido à BR-116 na motocicleta roubada, uma Yamaha/Fazer, cor preta.

Após intenso rastreamento e levantamento de imagens, os infratores foram identificados, sendo um de 17 anos e outro de 15 anos. Durante diligências, o menor de 15 anos, que estava de roupa toda escura durante o roubo, foi apreendido em flagrante. A motocicleta recuperada em um loteamento antes do residencial Esperança/Portelinha.

O segundo adolescente envolvido não tinha sido apreendido até o final desta edição.