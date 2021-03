Polícia Militar recebe mais uma viatura através de emenda parlamentar

A vereadora Giuliane conseguiu o veículo por intermédio do deputado federal Patrus Ananias

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar recebeu na manhã desta segunda-feira (8), mais uma viatura nova para ser empregada no policiamento de Caratinga.

A vereadora Giuliane Quintino foi a responsável por intermediar o pedido do veículo ao deputado federal Patrus Ananias. “Essa viatura veio por indicação do deputado federal Patrus Ananias da bancada do Partido dos Trabalhadores, e também a pedido do deputado estadual André Quintão, um pedido nosso em conjunto com a PM de Caratinga para esse batalhão, em atendimento à Prevenção da Violência Doméstica, sobretudo contra a mulher. A gente tem percebido grande índice de feminicídio em Caratinga, de violência contra mulher e essa viatura vem para ajudar”, enfatizou a vereadora.

Tenente-coronel André Pedrosa disse que a palavra da Polícia Militar de Caratinga é de agradecimento, pelas boas parcerias na cidade, em especial, neste caso, com a Câmara Municipal, por meio da vereadora Giuliane que intermediou com o deputado federal Patrus Ananias a destinação de verba para aquisição da viatura. “Essa viatura será empregada no policiamento ostensivo, mas especialmente na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica”, destacou o comandante.

A sargento Cássia explicou que o patrulhamento visa literalmente coibir esse tipo de violência contra as mulheres. “Ele se baseia no acompanhamento à mulher vítima de violência doméstica, que aceita o serviço oferecido a ela através da minha equipe, e a partir desse momento a gente passa a fazer monitoramentos constantes não só à vítima, como também ao autor com objetivo de fazê-lo cessar a violência”.