Polícia Militar realiza treinamento para atuação frente a ataques a instituições financeiras

MANHUAÇU – Na madrugada de quinta-feira (18), na cidade de Manhuaçu, policiais militares realizaram treinamento para atuação frente a ações de quadrilhas envolvidas em ataques a instituições financeiras.

Na área do 11° Batalhão, onde está ocorrendo um Curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel, os militares, discentes do curso, realizaram uma simulação de uma das diversas variáveis possíveis de ataque à instituição financeira, sendo simulado uma explosão nas proximidades de caixas eletrônicos na área bancária de Manhuaçu.

Nesta simulação os militares puderam colocar em prática as técnicas e táticas institucionais previstas para o combate a esta modalidade criminosa, conhecida como novo Cangaço.

O coordenador do Curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel, tenente Eledylson Pimentel, afirmou que “com essa demonstração de força até mesmo a população pôde ver que a Polícia Militar tem se dedicado diuturnamente para executar de forma satisfatória a sua missão”.

A assessora de comunicação do 11° BPM, tenente Suelen Mafra, acrescentou que “este treinamento é fundamental, porque prepara nossos militares para atuação real, e mostra também para a criminalidade que a Polícia Militar está preparada para qualquer adversidade”.

O comandante do 11º BPM, tenente-coronel Luciano Reis, destacou que “a Polícia Militar de Minas Gerais não aceita esta modalidade criminosa no Estado. Então, diversas estratégias preventivas e repressivas são desenvolvidas, incluindo treinamento que se aproxima ao máximo da realidade. Estamos preparados!”

O treinamento contou também com a presença de policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE da PMMG, que puderam transmitir algumas orientações importantes e assim contribuir ainda mais com o condicionamento dos militares do 11° BPM.