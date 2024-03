Polícia Militar realiza reunião comunitária para tratar de segurança em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- O Destacamento da Polícia Militar de Santa Bárbara do Leste realizou reunião comunitária com os moradores dos córregos do Bananal, Laje e Caratinguinha. O evento teve como foco a apresentação do projeto “Rede de Propriedades Protegidas”.

Idealizado para fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a comunidade local, o projeto tem como objetivo principal envolver os moradores na prevenção criminal. A iniciativa promove a troca de informações entre os cidadãos e as autoridades policiais, visando melhorias nos sistemas de segurança, divulgação e agilidade no compartilhamento de informações relevantes.

A reunião proporcionou um espaço para que os moradores pudessem conhecer melhor o projeto e participar ativamente, contribuindo para a segurança e bem-estar de suas comunidades. A Polícia Militar reafirmou seu compromisso em trabalhar em parceria com os cidadãos, destacando a importância da colaboração mútua para a construção de um ambiente mais seguro e tranquilo para todos.