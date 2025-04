Polícia Militar realiza Páscoa Solidária e alcança 700 crianças em Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU — A Polícia Militar promoveu no último domingo (20) a tradicional Páscoa Solidária, ação social voltada ao acolhimento e lazer de crianças do município. Cerca de 700 crianças participaram das atividades, que ocorreram pela manhã e incluíram brincadeiras, distribuição de brinquedos, pipoca, algodão doce e atividades recreativas com a presença dos militares.

O evento teve como objetivo proporcionar momentos de alegria e fortalecer os laços entre a corporação e a comunidade local. Além das atividades concentradas em um ponto central, a Polícia Militar realizou patrulhamento comunitário pelos bairros da cidade, distribuindo lembrancinhas às crianças que não puderam comparecer. A ação também contemplou os distritos de Santa Filomena e Santa Quitéria.

De acordo com a corporação, a iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar com a promoção da cidadania e o bem-estar social. “A felicidade estampada no rosto das crianças é o maior reconhecimento do trabalho desenvolvido”, destacou a nota divulgada pela PM.