Polícia Militar realiza palestra sobre saúde mental em apoio a campanha Setembro Amarelo

CARATINGA – A campanha Setembro Amarelo, promovida em todo o país, busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio, destacando que falar sobre o assunto pode salvar vidas.

Na manhã dessa última terça-feira (24), o auditório do Unec I, foi palco de uma importante palestra promovida pela Polícia Militar, como parte das ações da campanha Setembro Amarelo, que visa conscientizar sobre a prevenção ao suicídio.

Com o tema “Vamos falar sobre saúde mental”, o evento contou com a participação de militares da ativa, veteranos, seus familiares e funcionários civis, reunindo diversas pessoas preocupadas com a questão do bem-estar mental.

Entre os presentes estavam o chefe da Seção de Atenção à Saúde (SAS) do 62º Batalhão da PM, major médico Roberto Carlos, e o subcomandante da Unidade, Capitão Jefferson.

O palestrante, Carlos Antônio Alacrino, é sargento veterano da PMMG, atua como psicólogo clínico, é pós-graduado em neuropsicologia, especialista em tratamento de depressão e ansiedade.

Durante a palestra, Alacrino destacou a relevância do cuidado com a saúde mental, especialmente em um contexto como do militar, onde as pressões e responsabilidades cotidianas podem afetar gravemente o bem-estar psicológico.

O major médico Roberto Carlos ressaltou que o tema é muito importante, sendo essencial que os profissionais de segurança pública tenham acesso a apoio psicológico, pois o bom desempenho no trabalho depende, sobretudo, da saúde mental dos militares.

Ao final da palestra, o sargento Alacrino recebeu um certificado de agradecimento das mãos de Roberto Carlos, como reconhecimento pela valiosa contribuição ao evento.

A Polícia Militar, por meio de iniciativas como essa, reforça compromisso com o bem-estar de seus profissionais.