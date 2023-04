Polícia Militar realiza operação para combater roubos e tráfico de drogas

IMBÉ DE MINAS – A Polícia Militar realizou uma operação na madrugada dessa sexta-feira (31/3) para combater roubos e tráfico de drogas no córrego dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas.

De acordo com o tenente Arthuzo, na última segunda-feira (27) houve registro de duas ocorrências de roubo à mão armada, sendo a primeira foi no distrito de Patrocínio, zona rural de Caratinga, onde dois indivíduos armados roubaram a moto de uma vítima, o qual teve algumas lesões durante o assalto, devido ao tombo, e também pelo fato dos autores também estarem muito agressivos. Os assaltantes roubaram motocicleta CG Titan de cor azul, entraram no córrego dos Manducas e saíram na estrada de Imbé de Minas, onde também invadiram uma residência com várias pessoas dentro, e usando de violência, armados, subtraíram pertences do dono do imóvel como celulares e aproximadamente mil reais.

Ainda segundo o tenente, os autores saíram com destino a Caratinga, viram um Celta de cor branca parado na estrada, pois estava com uma pane mecânica, e roubaram dois celulares das pessoas que estavam no carro.

“A Polícia Militar vem intensificando operações, e na madrugada dessa sexta-feira (31), por volta das 4h, o destacamento de Imbé de Minas, o pelotão de Ubaporanga, o destacamento de Piedade de Caratinga, e o Tático Móvel fizeram uma operação conjunta no córrego dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas para encontrar os autores do roubo e combater o tráfico de drogas no local”, explicou o militar.

Durante a operação, na casa do receptador da moto roubada no distrito de Patrocínio, um homem de 43 anos foi preso, e com ele a polícia encontrou uma barra de maconha, mais 17 buchas, 27 pinos de cocaína, cinco pedras de crack, centenas de pinos vazios e R$ 322,00. Ainda durante as diligências foi preso um dos autores que participou efetivamente do roubo.

PLANTAÇÃO DE MACONHA

O tenente Arthuzo explicou que o córrego dos Manducas tem sido alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas e foragidos da justiça frequentando a localidade. Por isso a PM solicitou à justiça mandado de busca e apreensão, para casa de um jovem de 20 anos onde foram encontrados vários pés de maconha plantados em vasos. O jovem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.