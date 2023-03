Polícia Militar realiza operação de combate a crimes contra o meio ambiente

CARATINGA – A Polícia Militar de Meio Ambiente de Caratinga desencadeou uma operação de combate ao desmatamento e outros crimes ambientais em toda região nessa segunda-feira (15) com o objetivo de prevenir e coibir crimes e infrações contra o meio ambiente.

Em atendimento a uma denúncia anônima de caça predatória na zona rural de Caratinga, os militares apreenderam de duas armas de fogo, comumente utilizadas para caça de animais silvestres, além de munições e realizaram a apreensão de sete redes de emalhar (aparelhos de pesca proibidos para certas categorias), sendo duas pessoas conduzidas para a Delegacia de Polícia de Caratinga.

Em outro atendimento de denúncia anônima durante a operação, foram apreendidos cinco pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro ilegalmente, com uma pessoa presa pelo crime ambiental. Já em outra ocorrência, a Polícia Militar de Meio Ambiente autuou uma pessoa pelo desmatamento do bioma Mata Atlântica na região de Caratinga, e também atendeu um acidente com derramamento de produto perigoso com possível dano ao meio ambiente na região de Inhapim. Denúncias e informações relativas a crimes e infrações ambientais devem ser feitas através do disque denúncia 181.