Polícia Militar realiza operação de combate a crimes contra o meio ambiente

CARATINGA – A Polícia Militar de Meio Ambiente de Caratinga desencadeou uma operação de combate ao desmatamento e outros crimes ambientais em toda região com o objetivo de prevenir e coibir crimes e infrações contra o meio ambiente.

Em atendimento a uma denúncia anônima de caça predatória na zona rural de Caratinga, os militares apreenderam de duas armas de fogo, comumente utilizadas para caça de animais silvestres, além de munições e realizaram a apreensão de sete redes de emalhar (aparelhos de pesca proibidos para certas categorias), sendo duas pessoas conduzidas para a Delegacia de Polícia de Caratinga.

Em outro atendimento de denúncia anônima durante a operação, foram apreendidos cinco pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro ilegalmente, com uma pessoa presa pelo crime ambiental. Já em outra ocorrência, a Polícia Militar de Meio Ambiente autuou uma pessoa pelo desmatamento do bioma Mata Atlântica na região de Caratinga, e também atendeu um acidente com derramamento de produto perigoso com possível dano ao meio ambiente na região de Inhapim. Denúncias e informações relativas a crimes e infrações ambientais devem ser feitas através do disque denúncia 181.

Foragido do Rio de Janeiro é preso em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – As polícias Civil e Militar em Caratinga cumpriram mandado de prisão por condenação expedido pelo poder judiciário do estado do Rio de Janeiro, nessa última terça-feira(14).

Após condenado a 11 anos, 4 meses e 24 dias, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante o benefício de saída temporária, o preso não mais retornou ao presídio de Bangú, estando foragido desde o mês de setembro de 2015, quando foi expedido seu mandado de recaptura. Após a Polícia Civil ser comunicada que o condenado estaria se escondendo na cidade de Santa Rita de Minas foram solicitados mandados de busca e apreensão, tendo sido deflagrada operação conjunta.

Durante as buscas pelos policiais civis e militares, o condenado foi localizado e preso no córrego da Embratel, zona rural de Santa Rita de Minas. Após cumpridas as formalidades legais, o condenando foi encaminhado ao sistema prisional.