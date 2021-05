Polícia Militar realiza operação Campo Seguro

CARATINGA – Desde a última quinta-feira (6), a Polícia Militar está realizando em todo o estado de Minas Gerais a operação “Campo Seguro”. De acordo com o capitão Jefferson, a operação que vai até a próxima sexta-feira (15), consiste na intensificação de ações e operações na zona rural para prevenção de crimes, especialmente relacionados à colheita de café e furtos de gado.

No âmbito do 62º Batalhão, a operação será realizada nos 25 municípios que pertencem à Unidade, com a participação de mais de 40 viaturas e mais de 200 policiais, que terá também a participação de órgãos externos, além da PM Ambiental e da Polícia Rodoviária Estadual. “Esperamos que essas ações resultem em prevenção criminal, sensação de segurança, e se for preciso a PM atuará repressivamente para coibir a prática de crimes”, relatou o capitão Jefferson.

A primeira fase da operação foi de planejamento, onde todas as ações estratégicas já foram definidas. Nesta segunda-feira (10), as ações começaram a ser operacionalizadas em toda a área da unidade, especialmente na zona rural que é bastante extensa, mas toda mapeada pela PM. “Já desenvolvemos a operação Safra Segura, que é mais intensificada no período da colheita, e durante todo ano o batalhão desenvolve várias ações para prevenção de crimes. Desde 2015 houve redução exponencial dos crimes, principalmente relacionados à colheita de café, furto de gados e outros crimes conexos”, conclui o oficial da PM.