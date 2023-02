Polícia Militar realiza homenagens aos destaques do segundo semestre de 2022

Militares, civis e veteranos receberam medalhas e troféus por contribuírem com a corporação

CARATINGA – Na manhã dessa terça-feira (31/1), a Polícia Militar realizou solenidade para homenagear as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da corporação.

O tenente-coronel André Pedrosa explicou que é um momento para lembrar os grandes feitos realizados em 2022. “Não deixa de ser uma retrospectiva de tudo que foi feito pelos nossos policiais e vamos também homenagear quem realmente contribuiu com a Polícia Militar aqui em Caratinga nesse período. Homenageamos aqui o destaque do último quadrimestre, do segundo semestre, e os destaques do ano. Tanto os policiais militares da ativa, veteranos e também civis, que contribuíram com a Polícia Militar nesse período. Então para nós é um momento extremamente importante essa oportunidade de reconhecer quem realmente trabalhou e procurou contribuir, por mais que nossa tropa toda esteja engajada, ocupada em atender a nossa comunidade, fazendo o melhor por nossa comunidade, a gente tem aqueles militares que se destacaram, então foi a oportunidade ímpar”, disse o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar.

Ainda segundo André Pedrosa, o evento foi realizado no final de janeiro, por conta do período de recesso e de férias.

TROFÉU GUARDIÃO DAS PALMEIRAS

O troféu Guardião das Palmeiras, nome do 62º Batalhão, segundo o comandante André Pedrosa foi criado no ano passado com objetivo de valorizar quem no ano inteiro contribuiu com a corporação.

Os troféus são por modalidade, sendo que o destaque operacional foi o tenente Moraes; administrativo, o sargento Tanner; motorista padrão, o cabo Lopes; o colaborador da Polícia Militar, o juiz de direito, Consuelo Silveira Neto, e a fração padrão, que é Piedade de Caratinga.

“O destacamento de Piedade de Caratinga cumpriu todas a metas pactuadas para 2022 e se consagrou em primeiro lugar geral em comparação a todos os destacamentos pertencentes à 12ª Região da Polícia Militar. Os militares lotados no grupamento demonstraram profissionalismo, ética, compromisso com os resultados e lealdade, o que os tornam merecedores de toda honraria”, disse o tenente-coronel André Pedrosa.

Para o comandante a homenagem é um motivador. “O policial militar mira nos bons exemplos, então a gente está trazendo aqui bons exemplos do semestre, do ano, ao mesmo tempo a gente agradece a comunidade que contribuiu com o serviço que a gente trouxe para essa celebração, então é um momento para que miremos nos exemplos deles e em 2023 trabalhemos melhor ainda”, concluiu o comandante.

HOMENAGEADOS

Medalha Mérito Militar Grau Prata

-Capitão Adão Ribeiro do Nascimento

-Sargento Leonardo Marques Mendes

-Sargento José Renato Henrique

-Sargento Marcos Teixeira da Silva

-Sargento Ariqueme Soares de Souza

-Sargento Anderson Vieira de Rezende

Militares da reserva homenageados

-Sargento João Francisco de Oliveira

-Sargento Lênio Oliveira Barbosa

-Sargento Humberto Freitas da Costa

-Sargento Emerson Rodrigues de Faria

Destacamento PM Padrão e Destaque Operacional do Grupamento

-Destacamentos de Conceição de Ipanema e São Sebastião do Anta

-Soldado Robson Quirino de Oliveira

Destaque Administrativo e Copom

-Sargento William Douglas Chaves de Miranda – analista de contra inteligência

-Sargento Carlos Antônio dos Santos – auxiliar do Núcleo de Justiça e Disciplina

-Cabo Patrícia da Silva Marques – teleatendente do Copom

Motoristas padrão

-Cabo Adriel Câmara Marques

-Soldado Márcio Santos Rodrigues

– Cabo Michel Felipe Lopes

Destaques operacionais

-Tenente Marcelo Luiz Arthuzo

-Sargento Amilton Procópio de Moura

-Cabo Welielton Medeiros Martins

-Soldado Isabela Cristina Gomes da Silva

Destaques operacionais

-Tenente Alessandro de Moraes Silva

-Tenente Marcelo Luiz Arthuzo

-Sargento Sebastião de Souza Gonçalves Júnior

-Sargento Marisson Gonçalves de Carvalho

-Cabo Welielton Medeiros Martins

Destaque administrativo

-Cabo Fabiano de Carvalho Lima

Colaboradores do Guardião das Palmeiras

-Padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da catedral de São João Batista e provedor do hospital Nossa Senhora Auxiliadora

-Ademilson Lucas Fernandes, prefeito de Santa Rita de Minas

-João Batista da Cruz, prefeito de Imbé de Minas

-José Cordeiro de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Caratinga

-Leiliane Laura de Almeida, vereadora de São Domingos das Dores

-Adolfo Silva Jacob, procurador da Justiça do Trabalho

-Juarez Serafim Leite Júnior, promotor de Justiça

-Sávio Assis Machado, delegado de Polícia

-Samuel Franco, presidente da OAB/Caratinga

-José Clóvis Ligeiro Júnior, proprietário da empresa Cloviscar

Colaborador da Unidade

-Consuelo Silveira Neto, juiz de direito