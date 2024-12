Polícia Militar realiza formatura de 355 alunos do PROERD

MANHUAÇU – Na última quinta-feira (5), aconteceu no Colégio Tiradentes, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) de 355 alunos do 5º ano do ensino fundamental.

O PROERD é desenvolvido no 11º Batalhão de Polícia Militar desde o ano de 2003, com o objetivo de ensinar aos alunos as habilidades para a tomada de decisões seguras e responsáveis.

No segundo semestre de 2024 em Manhuaçu, através das instrutoras cabo Sabrina e cabo Ludmila, nove educandários foram contemplados com as aulas do PROERD com o currículo para o 5º ano do ensino fundamental, são eles: Escola Estadual Salime Nacif, Escola Estadual, Escola Estadual Antônio Welerson, Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras, Escola Municipal Ponte da Aldeia, Escola Municipal Oswaldo Teixeira Cerqueira, Escola Municipal Joaquim Ubaldino de Meira, Escola Municipal São Vicente de Paulo (CAIC), Escola Municipal Camilo Felipe Nacif e Escola Municipal São Jorge

A formatura contou com a presença de diversas autoridades do município e do leão Daren, mascote do PROERD, além da entrega de duas bicicletas aos alunos que se destacaram durante as aulas e a premiação dos alunos através da redação do PROERD.

Encerrando a solenidade as instrutoras do PROERD lideraram os formandos a assumirem o compromisso de se manterem seguros e responsáveis.