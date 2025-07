Polícia Militar realiza duas prisões em operação de busca e apreensão em Inhapim

INHAPIM — Na manhã desta terça-feira (1), a Polícia Militar cumpriu simultaneamente dois mandados de busca e apreensão em residências vizinhas no município de Inhapim, resultando na prisão dos suspeitos e na apreensão de armas, drogas e outros materiais ilícitos.

Conforme relato do tenente Marliere, em uma das casas foram apreendidas duas armas de fogo artesanais, além de materiais utilizados para embalagem de drogas e facas. Na outra residência, a equipe encontrou R$ 1.391,18 em dinheiro, cápsulas e substância análoga à cocaína, uma balança digital e diversos telefones celulares.

“Tivemos um saldo positivo com a prisão dos autores em ambas as casas. Destacamos a importância da participação popular, que forneceu as informações iniciais. Realizamos as averiguações e levamos ao Ministério Público, que, com a maior presteza, encaminhou os dados ao Judiciário, possibilitando a emissão das ordens judiciais”, explicou o tenente.

O oficial finalizou agradecendo o apoio da comunidade local. “Fica aqui nosso agradecimento a toda a população inhapiense, que confia no trabalho da Polícia Militar e colabora sempre repassando informações para garantir a segurança de todos”.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.