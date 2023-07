Polícia Militar realiza Campanha do Agasalho

CARATINGA – Chegado o inverno as temperaturas estão baixas, e o frio aumentando. Para ajudar as pessoas que estão em situação de rua, ou que não conseguem adquirir agasalhos, a Polícia Militar está promovendo uma campanha que começou no último dia 28 de junho e vai até o dia 12 de julho.

Segundo o sargento Quirino, através da AFAS (A Associação Feminina de Assistência Social e Cultura), a PM idealizou essa campanha que está sendo feita nos 853 municípios de Minas. “A intenção é arrecadar o máximo possível de agasalhos em bom estado de conservação, novos e também cobertores”, disse o militar.

Os pontos de doação estão espalhados por toda a cidade, visando facilitar o acesso e a participação da comunidade. As bases comunitárias da PM, os quartéis, o batalhão da Polícia Militar, todas as viaturas em serviço e a sede do Corpo de Bombeiros em Caratinga são locais onde as doações podem ser realizadas.

“Aquele agasalho ou cobertor que não vai usar pode ser doado, desde que estejam em bom estado de conservação, ajudando assim a nossa sociedade que tanto necessita. É nossa função social, somos um dos poucos órgãos estatais que estão em todos os municípios mineiros”, disse o sargento Quirino, referindo-se à Polícia Militar.