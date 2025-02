Polícia Militar procura por autor de homicídio na zona rural de Caratinga

CARATINGA- Na noite dessa quinta-feira (6), a Polícia Militar foi acionada após receber informações de que um homem teria sido baleado e estava sem vida, no Córrego Água Santa, zona rural, em Caratinga.

De imediato, equipes da Polícia Militar deslocaram-se e confirmaram a veracidade dos fatos.

João Batista Ribeiro, 60 anos, foi encontrada dentro de uma caminhonete Hilux, alvejada por disparos de arma de fogo.

Segundo testemunhas, após a vítima sair da fazenda conduzindo o veículo, foram ouvidos disparos e o barulho de uma motocicleta.

A perícia técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários, liberando o corpo para o serviço funerário de plantão.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e prender o autor do crime e reforça a importância da participação da sociedade, por meio da denúncia anônima, através do Disque Denúncia 181 e o telefone de emergência 190. A população pode comunicar atividades suspeitas, auxiliando na prevenção de crimes graves, como homicídios, tráfico de drogas e roubos.