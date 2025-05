Polícia Militar procura autores de furto de 20 sacas de café em Santana do Manhuaçu

Crime foi registrado em propriedade rural no Córrego Paula Ramos; café havia sido colhido no dia anterior

SANTANA DO MANHUAÇU — A Polícia Militar realiza buscas para localizar os responsáveis pelo furto de 20 sacas de café em uma propriedade rural no Córrego Paula Ramos, zona rural de Santana do Manhuaçu. O crime foi registrado na manhã de quarta-feira (21).

Segundo informações da PM, o furto foi percebido por um funcionário da fazenda ao chegar para iniciar a colheita. As sacas haviam sido colhidas e armazenadas no local no dia anterior, mas desapareceram durante a noite.

Ainda de acordo com a vítima, há suspeitas de que trabalhadores teriam acessado a propriedade por um caminho não autorizado. A ausência de câmeras de segurança no local dificulta a identificação dos suspeitos.

A Polícia Militar segue em diligências para tentar localizar os responsáveis e recuperar o café furtado. Informações que possam ajudar no caso podem ser repassadas pelos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia Unificado).