Polícia Militar prende suspeitos de homicídio

Crime foi registrado no bairro Esperança na manhã desta terça-feira (9). Dupla foi detida na noite do mesmo dia

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na noite dessa terça-feira (9) dois jovens de 20 e 22 anos respectivamente. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de Victor Manoel Coelho da Silva, 19 anos, conhecido como “Alemão”. O crime foi registrado na manhã de terça na antiga rua Muriaé, no bairro Esperança em Caratinga.

O crime aconteceu por volta de 8h, onde informações recebidas pela central de operações indicavam que teria uma vítima caída próximo ao posto de saúde. Segundo a denúncia recebida pelo serviço de emergência 190, um passageiro de uma moto vermelha, modelo CB 300, teria disparado contra a vítima. Victor foi atingido por quatro disparos, sendo três nas costas e um no ombro.

Diligências

Durante as diligências, após diversos levantamentos de informações, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão do suspeito de 22 anos, no bairro Santa Cruz, que seria o executor dos disparos, bem como do indivíduo de 20 anos, que foi encontrado e preso no bairro Doutor Eduardo. Este jovem seria quem estava na condução da motocicleta usada no crime.

Informações apuradas indicam que a motivação do crime seria uma desavença antiga entre traficantes dos bairros Esperança e Doutor Eduardo.

A dupla foi presa e levada para Delegacia de Polícia Civil.