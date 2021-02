Polícia Militar prende suspeitos de assaltar em Piedade de Caratinga

Contra um dos detidos havia três mandados de prisão em aberto

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar agiu rapidamente e conseguiu prender dois suspeitos de roubarem um carro no córrego Santa Luzia, zona rural de Piedade De Caratinga, e ainda render uma vítima. Júnior Severino de Jesus, 34 anos, o “Tirinha”, e outro acusado de 23 anos, conhecido como “Menor”, foram presos na zona urbana de Piedade de Caratinga.

Na manhã desta quarta-feira (10), o capitão Jefferson falou sobre o trabalho da Polícia Militar para conseguir prender os acusados.

Em continuidade às diligências, equipes de militares receberam denúncias dando conta de que Júnior Severino, vulgo “Tirinha”, estaria em um veículo Pálio, que teria uma pistola calibre 380, e que estaria escondido numa casa em Piedade de Caratinga.

A residência foi cercada e a equipe percebeu uma movimentação em seu interior, “inclusive viu Júnior ir até a janela portando uma arma de fogo, tentando fugir”, disse o oficial.

As equipes policiais entraram na casa e prenderam “Tirinha”, sendo localizada em cima de sua cama uma pistola calibre380, com 16 cartuchos intactos.

“Antes de sua prisão, “Tirinha”, que é considerado um indivíduo de alta periculosidade, inclusive foragido da Apac de Inhapim, quebrou seu aparelho de celular como forma de encobrir provas”, disse o oficial.

Durante buscas na casa foram localizados um rolo de plástico filme comumente usado para embalar drogas, uma bucha de maconha, R$ 950,00, e uma sacola contendo cocaína.

O segundo acusado também foi preso na zona urbana de Piedade.

TERCEIRO SUSPEITO

Após essa ação, militares foram ao Córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas, onde foi informado que o terceiro suspeito logo após o roubo, teria se escondido numa fazenda nesta localidade e que estaria de posse de um revólver calibre 22.

No local denunciado, o acusado viu as equipes policiais e fugiu sentido a mata, onde foi localizado um revólver calibre 22 com duas munições intactas.

Na residência onde o suspeito estava escondido, foi localizada embaixo do colchão, uma munição calibre 380 e outra calibre 38, mas ele não foi encontrado, sendo constatado que possui mandado de prisão.

O veículo que havia sido roubado foi recuperado pela Polícia Militar no distrito de Santo Antônio do Alegre, zona rural de Inhapim.