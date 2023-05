Polícia Militar prende suspeito de roubo

CARATINGA- No final da noite desse último sábado(6), dois jovens de 20 e 21 anos contaram à polícia que quando passavam pela avenida Moacyr de Mattos, foram abordados por dois autores, sendo que um deles simulando estar armado ordenou que entregassem os pertences. Os autores roubaram das vítimas um Iphone 11 preto, carteira, título de eleitor, cartão de banco, uma bolsa preta, com documentos pessoais e cartão de banco.

Equipes se empenharam no rastreamento, com abordagem de indivíduos em atitude suspeita nas imediações do local do fato. Parte dos materiais foram recuperados em uma rua próxima ao local do delito.

As características dos autores foram repassadas pelas vitimas e após intenso rastreamento um dos autores foi localizado, sendo reconhecido categoricamente pelas vítimas.

O suspeito foi preso e conduzido a delegacia de Polícia Civil onde ficou à disposição da autoridade policial.