Polícia Militar prende sete suspeitos de assaltos e recupera moto roubada

SANTA RITA DE MINAS/CARATINGA – Sete indivíduos, com idades entre 18 e 29 anos, foram presos em uma grande operação da Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (3) para dar fim a uma série de assaltos que estavam acontecendo em Caratinga e região.

Os assaltos eram praticados com o uso de uma motocicleta roubada, uma Honda XRE 300 de cor prata, sempre com dois homens armados. De acordo com o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel André Pedrosa, a motocicleta usada nos assaltos estava escondida no córrego Criciúma, zona rural de Santa Rita de Minas.

Militares foram até o córrego Criciúma checar a denúncias, e quando estavam à procura da motocicleta no meio do mato, repentinamente apareceram três suspeitos no local, sendo que o autor de 21 anos aproximou-se de uma bolsa e quando iria pegá-la houve a tentativa de abordagem, mas não foi possível a aproximação tendo em vista que os militares notaram que ele estava de posse de uma arma de fogo e a apontou em direção aos policiais, “que a fim de proteger suas integridades físicas, efetuaram disparos de arma de fogo contra o autor, que não foi atingido”, frisou a PM.

Os autores fugiram pelo matagal, tendo os militares acionado equipes ostensivas para auxiliar na captura destes, sendo então realizado cerco no perímetro.

No início do cerco, o autor de 20 anos ao tentar sair do mato foi avistado, perseguido e preso. Ao ser indagado a respeito do modo que tinha chegado aquele local, segundo a PM, ele afirmou que seria por meio de veículo aplicativo, sendo um Celta de cor prata e que estavam com ele mais três comparsas, além do motorista.

Os autores disseram à polícia que foram ao local para pegar a motocicleta e levá-la para o estado do Rio de Janeiro. A informação foi repassada para as equipes ostensivas, que abordaram o veículo na saída do córrego Criciúma. No momento da abordagem o condutor do veículo, fugiu a pé, mas foi preso. No banco do carona estava um dos autores que disse ter sido convidado por outros dois para juntos buscarem a motocicleta e levá-la para outro estado.

Ao ser vistoriado o veículo Celta foram localizados, em meio aos bancos do motorista e passageiro, 18 papelotes com cocaína que os autores não assumiram a propriedade.

REFORÇO POLICIAL E MAIS PRISÕES

Com a chegada de reforço policial e após algum tempo de buscas, o autor que havia fugido foi encontrado deitado em meio ao matagal, e debaixo do seu corpo havia um revólver calibre 38 carregado com seis munições. Em continuidade as buscas, também em meio a vegetação, foi localizado outro autor que estava deitado tentando se esconder. Durante busca pessoal, foi encontrada uma sacola dentro de sua calça contendo 120 papelotes de cocaína.

Ainda durante as diligências as equipes perceberam que uma motocicleta Honda CBX, cor amarela, com outros dois autores passando na estrada abaixo do local do fato em baixa velocidade e olhando para o local em que as equipes estavam, porém, sem conseguir visualizá-las. Militares posicionaram na estrada e ao tentarem abordar a motocicleta, os autores tentaram evadir, mas não conseguiram.

Ao serem indagados o que faziam naquele local, primeiramente, disseram estar indo a uma casa de parentes, contudo, ao ser afirmado a eles que os acompanhariam até a residência, acabaram confessando que estavam no local para contatar com os autores que estavam no veículo Celta para juntos planejarem uma “parada”. O condutor da motocicleta afirmou que recentemente vendeu um revólver para outro autor, e ao ser mostrado a arma apreendida a ele, confirmou que seria a que a vendeu pela quantia de R$3.500,00.

No local foi localizada escondida em meio a vegetações a motocicleta XRE cor prata, produto de roubo, além de roupas utilizadas por autores em vários roubos na cidade de Caratinga e Santa Rita de Minas, uma bolsa que no interior continha substâncias entorpecentes, capacetes de cor branca e preto com listra branca e vermelha, pares de tênis e relógio utilizados nas práticas dos roubos.

“Estamos dando a reposta que a comunidade merecia, era uma organização criminosa, cada um tinha uma participação nos crimes, todos com antecedentes criminais. A comunidade de Caratinga mais uma vez vai dormir tranquila, foram fatos atípicos, não se trata da normalidade, nossa tropa cuida da comunidade, todos abraçaram a causa, tivemos militares de folga que vieram ajudar, tenho só agradecer essa tropa do 62º Batalhão”, finalizou o comandante Pedrosa.

RELEMBRE OS ASSALTOS

O primeiro assalto cometido por essa organização criminosa ocorreu no dia 28 de março por volta das 19h30, na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Santa Zita.

A vítima parou sua motocicleta XRE, cor prata, para conversar com um amigo, porém, antes que desembarcasse, dois autores, em uma moto preta baixa, sendo um deles armado, anunciou o assalto e eles e roubaram o veículo. Após o crime, autores fugiram.

No dia seguinte, 29 de março, aconteceu o segundo roubo na loja “Dairon Cell”, localizada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Os autores utilizaram a motocicleta roubada no dia 28, a XRE cor prata. As câmeras de monitoramento gravaram toda a ação dos autores. Os autores utilizavam roupas escuras e capacetes, o indivíduo que estava na garupa do veículo, desceu e simulando estar armado, anunciou o assalto. Um dos autores, utilizando um pedaço de ferro, tentou quebrar o vidro do mostruário para ter acesso aos celulares, porém, não conseguiu. Diante disso, esse autor roubou o celular de uma cliente que estava no estabelecimento.

No dia 31 de março, por volta das 17h, ocorreu um roubo consumado na avenida Moacyr de Mattos, no centro de Caratinga, no escritório da Cafeeira Real. Na ocasião dois indivíduos utilizando mais uma vez a motocicleta XRE cor prata, anunciaram o assalto. O autor, que estava na garupa, aproximou-se da porta com uma arma em punho rendendo as vítimas. Os autores subtraíram de uma das vítimas, um cordão de ouro e de outra, um escapulário de cor prata e o seu celular Iphone. Durante diligências, a PM recebeu informações de que os mesmos autores haviam roubado o Posto Papa-Léguas na cidade de Santa Rita de Minas. No local foi subtraído telefone do frentista e dinheiro. As imagens de câmeras gravaram toda a ação dos autores tanto na Cafeeira quanto no Posto Papa-léguas.

E no último domingo (2), mais um roubo foi registrado, dessa vez no posto de combustíveis Canário, que fica na Rua Dona Julica, centro de Caratinga. Novamente os autores chegaram na motocicleta Honda XRE 300 e anunciaram o assalto. O indivíduo que estava na garupa portava um revólver, e foi roubado do frentista a quantia de R$ 160,00, e posteriormente os autores retornaram pela BR -116, sentido Santa Rita de Minas.