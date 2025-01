Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas, e apreende entorpecentes e munições

CARATINGA- Nessa quinta-feira(16), Na tarde durante a “Operação PMMG 250 Anos: Férias Seguras 2025”, a Polícia Militar de Minas Gerais, realizou intervenção policial na vila Matipó, Bairro Santa Cruz.

O local tem sido alvo de constantes denúncias de tráfico ilícito de drogas, além de disparos de arma de fogo em via pública.

Segundo apurado dois indivíduos do sexo masculino, sendo um de 24 anos e outro de 22 anos, seriam os responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas e também possuem armas de fogo, sendo que diariamente estariam efetuando disparos em via pública.

Após monitoramento do local, relativo as denúncias, os militares da equipe Tático Móvel e Gepmor visualizaram um dos suspeitos, de 22 anos e um menor que faziam contato com usuários de drogas e apanhavam algo em edificações ali constantes. Diante dos fortes indícios de ilegalidade na ação dos suspeitos, os militares prontamente realizaram o cerco, utilizando também as motocicletas para tal operação, e conseguiram evitar a fuga do autor de 22 anos.

Em vistoria as edificações onde os autores faziam contato foram encontradas uma barra de maconha, um pedra de crack, 30 microtubos de cocaína, duas balanças, e seis munições calibre 32.

Autor e materiais foram apresentados à autoridade policial para adoção das medidas legais pertinentes ao fato.