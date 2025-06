Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Santa Rita de Minas

A Polícia Militar prendeu nessa quinta-feira(26), um homem de 21 anos por tráfico ilícito de drogas no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

Durante patrulhamento na Rua Antônio Pereira Sobrinho, os militares visualizaram o suspeito saindo de um lote vago em passo acelerado. Ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou retornar pela via, o que levantou suspeita. Foi então realizada abordagem e, durante busca pessoal, os policiais encontraram com ele uma porção de substância semelhante à maconha.

No trajeto de onde o homem saiu, a equipe localizou ainda uma pedra de crack a cerca de três metros de distância. Suas mãos sujas de terra indicavam que ele havia manuseado o solo recentemente, motivando uma varredura no terreno. Nessa busca, foram localizados dez buchas de maconha, quatro pinos de cocaína, uma pedra de crack, e 19 pinos vazios usados para embalo de cocaína.

Ao ser questionado, o suspeito alegou estar utilizando o lote como “atalho” e que os materiais seriam para consumo próprio. Contudo, a versão foi desmentida pela configuração do local, um barranco de cerca de quatro metros, e por denúncias anteriores que apontam a região como ponto de tráfico.

Diante das evidências, o autor foi preso em flagrante e conduzido ao quartel da Polícia Militar, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para os procedimentos legais.