Polícia Militar prende envolvidos em tentativa de homicídio

CARATINGA – Na noite dessa segunda-feira (9), a Polícia Militar prendeu envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na praça do bairro Santo Antônio, em Caratinga.

A PM foi acionada para atendimento de uma denúncia relatando que havia uma pessoa esfaqueada. Após o consumo de bebidas alcoólicas, houve desentendimento entre dois dos frequentadores que culminou em agressões com armas brancas.

Os militares, ao chegarem ao local, encontraram um homem de 45 anos caído e ensanguentado, com ferimentos causados por golpes de facão. Ele relatou que os agressores eram dois homens, de 50 e 41 anos, também presentes na praça.

Segundo informações colhidas no local, a confusão começou quando o homem de 45 anos jogou no chão uma caixa de som, irritando um dos envolvidos. Após trocas de insultos, a discussão evoluiu para uma luta corporal. A vítima de 45 anos teria usado um canivete para ferir o homem de 50 anos, que revidou com um facão. Durante a briga, o homem de 45 anos bateu a cabeça no chão, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais demonstrou a dinâmica dos fatos e mostrou a participação de um terceiro homem, de 41 anos, que tentou intervir, mas em seguida entregou o facão ao autor de 50 anos. Um quarto indivíduo tentou afastar os envolvidos, mas não obteve sucesso.

A perícia técnica esteve no local para os procedimentos de praxe.

Os envolvidos foram localizados pela Polícia Militar, um deles, o homem de 41 anos foi encontrado em casa, agitado, com comportamento desconexo, enquanto o homem de 50 anos estava desacordado em sua residência, com as mesmas roupas do momento da ocorrência.

Todos os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vítima de 45 anos sofreu cortes no couro cabeludo, enquanto o homem de 50 anos teve ferimentos na cabeça, mãos e cotovelos. O terceiro envolvido apresentou lesão na mão. Após receberem cuidados, os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. As armas brancas utilizadas não foram localizadas.