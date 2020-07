Polícia Militar prende dois jovens por tráfico de drogas

CARATINGA – Nesta terça-feira (30/060), a Polícia Militar prendeu dois jovens acusados com o envolvimento de tráfico de drogas.

A PM teve informações de que na rua Manoel Gonçalves de Castro, bairro Esplanada, estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas, e um jovem de 20 anos seria o responsável pelas vendas dos entorpecentes.

Um indivíduo foi abordado no local, sendo submetido à busca pessoal, sendo encontrado com ele uma bucha de maconha. O jovem denunciado entrou em um terreno logo acima de sua casa com uma sacola em mãos, e minutos após voltou sem nada.

No local informado pelo denunciante foi localizada uma sacola enterrada em meio à vegetação com 29 buchas de maconha e seis tabletes.

Após dar o devido tratamento às informações e ações necessárias, equipes efetuaram a prisão de dois suspeitos por tráfico e um por uso de drogas.